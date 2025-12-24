Concert de Noël, Cathédrale Sainte-Marie Bayonne

Concert de Noël

Cathédrale Sainte-Marie 15 Rue des Prébendes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le 27 décembre à 18h, la Cathédrale accueillera un postlude musical et festif avec le baryton Philippe Barret et l’organiste Raphaël Tambyeff, tous deux formés au Conservatoire National de Paris et habitués de la Maison de Radio France. Leur complicité artistique a permis de développer un vaste répertoire pour le temps de Noël. Au programme des classiques revisités comme Anges dans nos campagnes, Minuit Chrétiens, Panis Angelicus, enrichis par Brahms, Fauré, Franck ou Caplet, ainsi que des œuvres de Bach, Haendel, Daquin, Gounod, Caccini ou Bonnal, et quelques découvertes rares inspirées de ces thèmes. .

Cathédrale Sainte-Marie 15 Rue des Prébendes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Bayonne a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Bayonne