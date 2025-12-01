Concert de Noël Église Notre-Dame Beaumont-sur-Sarthe

Concert de Noël

Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 15h30 en l’Église Notre-Dame de Beaumont-sur-Sarthe le dimanche 14 décembre avec les chorales 7/2 Choeur et Éclats de Voix.

Participation des élèves instrumentistes. Direction Jeanne BOËLLE et Maïa BILD. .

Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

English :

Christmas concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!

German :

Weihnachtskonzert, organisiert von der École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles!

Italiano :

Concerto di Natale organizzato dalla Scuola di musica e teatro danza Haute Sarthe Alpes Mancelles!

Espanol :

Concierto de Navidad organizado por la Escuela de Música y Danza de Haute Sarthe Alpes Mancelles

L’événement Concert de Noël Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-14 par OT des Alpes Mancelles