Concert de Noël Beauzac

Concert de Noël

Eglise Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’ensemble vocal Choeur à Coeurs organise un concert de Noël à l’ Eglise de Beauzac avec la participation de la chorale accroch’coeur de Feurs. Participation libre. Concert au profit des restos du coeur.

Eglise Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

The Choeur à Coeurs vocal ensemble is organizing a Christmas concert at Beauzac church, with the participation of the Feurs accroch’coeur choir. Free admission. Concert in aid of the Restos du Coeur.

German :

Das Vokalensemble Choeur à Coeurs organisiert ein Weihnachtskonzert in der Kirche von Beauzac, an dem auch der Chor accroch’coeur aus Feurs teilnimmt. Die Teilnahme ist frei. Konzert zugunsten der Restos du coeur .

Italiano :

L’ensemble vocale Choeur à Coeurs organizza un concerto di Natale nella chiesa di Beauzac con la partecipazione del coro accroch’coeur di Feurs. Ingresso libero. Concerto a favore dei Restos du Coeur.

Espanol :

El conjunto vocal Choeur à Coeurs organiza un concierto de Navidad en la iglesia de Beauzac con la participación del coro accroch’coeur de Feurs. Entrada gratuita. Concierto a beneficio de los Restos du Coeur.

