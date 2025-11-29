Concert de NOËL MAIRIE BENESSE-MAREMNE Bénesse-Maremne
Concert de NOËL MAIRIE BENESSE-MAREMNE Bénesse-Maremne dimanche 14 décembre 2025.
MAIRIE BENESSE-MAREMNE Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne Landes
Gratuit
Concert de Noël avec les Baladins et la chorale Cante Broy
Election du plus moche pull de Noël.
Exposition de dessins et coloriages de Noël.
Tombola avec les lots offerts par les commerçants de Bénesse Maremne. .
English :
Christmas concert with Les Baladins and the Cante Broy choir
