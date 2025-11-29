Concert de NOËL MAIRIE BENESSE-MAREMNE Bénesse-Maremne

Concert de NOËL

Foyer rural de Bénesse Maremne Bénesse-Maremne Landes

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de Noël avec les Baladins et la chorale Cante Broy

Concert de Noël avec les Baladins et la chorale Cante Broy.

Election du plus moche pull de Noël.

Exposition de dessins et coloriages de Noël.

Tombola avec les lots offerts par les commerçants de Bénesse Maremne. .

English :

Christmas concert with Les Baladins and the Cante Broy choir

