Concert de Noël, Eglise Saint-Jacques Bergerac

Concert de Noël

Eglise Saint-Jacques 8 Place Pelissière Bergerac Dordogne

Rejoignez nous pour un concert festif et chaleureux autour des grands thèmes de Noël, interprétés à l’orgue et à la trompette.

Ce programme mettra à l’honneur le dialogue lumineux entre deux instruments emblématiques, porté par deux musiciens de talent.

À la trompette, Pierre Barusseau, musicien reconnu pour la qualité de son jeu, sa musicalité et son sens du partage avec le public. À l’orgue, Uriel Valadeau, organiste apprécié pour son élégance, sa maîtrise de l’instrument et sa capacité à faire chanter l’orgue dans toute sa richesse de couleurs.

L’entrée est à libre participation.

Nous espérons très vous y retrouver nombreux, pour clore ensemble cette année dans la musique, la convivialité et l’esprit de Noël. .

Eglise Saint-Jacques 8 Place Pelissière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 86 00

