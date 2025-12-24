Concert de Noël, Eglise Saint-Jacques Bergerac
Concert de Noël, Eglise Saint-Jacques Bergerac dimanche 28 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Saint-Jacques 8 Place Pelissière Bergerac Dordogne
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Rejoignez nous pour un concert festif et chaleureux autour des grands thèmes de Noël, interprétés à l’orgue et à la trompette.
Ce programme mettra à l’honneur le dialogue lumineux entre deux instruments emblématiques, porté par deux musiciens de talent.
À la trompette, Pierre Barusseau, musicien reconnu pour la qualité de son jeu, sa musicalité et son sens du partage avec le public. À l’orgue, Uriel Valadeau, organiste apprécié pour son élégance, sa maîtrise de l’instrument et sa capacité à faire chanter l’orgue dans toute sa richesse de couleurs.
L’entrée est à libre participation.
Nous espérons très vous y retrouver nombreux, pour clore ensemble cette année dans la musique, la convivialité et l’esprit de Noël. .
Eglise Saint-Jacques 8 Place Pelissière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
