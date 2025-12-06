Concert de Noël Bischoffsheim
Concert de Noël Bischoffsheim samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël
41 Rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Laura et Marc Luttmann vous invitent à un concert de Noël intime et chaleureux, à la lueur des bougies, dans la chapelle du Bischenberg. Billetterie en ligne bit.ly/concert-de-noel-bischenberg
Un moment suspendu au cœur de l’Avent Laura et Marc Luttmann vous invitent à un concert de Noël tout en douceur dans la chapelle du Couvent du Bischenberg. Une parenthèse musicale intime, à la lueur des bougies.
Places limitées. .
41 Rue du Couvent Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 41 27 amicale.couventdubischenberg@laposte.net
English :
Laura and Marc Luttmann invite you to an intimate, candlelit Christmas concert in the Bischenberg chapel. Online ticketing: bit.ly/concert-de-noel-bischenberg
German :
Laura und Marc Luttmann laden Sie zu einem intimen und gemütlichen Weihnachtskonzert bei Kerzenschein in der Kapelle auf dem Bischenberg ein. Online-Ticketing: bit.ly/concert-de-noel-bischenberg
Italiano :
Laura e Marc Luttmann vi invitano a un caldo e intimo concerto di Natale a lume di candela nella cappella del Bischenberg. Biglietti online: bit.ly/concert-de-noel-bischenberg
Espanol :
Laura y Marc Luttmann le invitan a un cálido e íntimo concierto de Navidad a la luz de las velas en la capilla del Bischenberg. Venta de entradas en línea: bit.ly/concert-de-noel-bischenberg
