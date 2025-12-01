Concert de Noël Bitschwiller-lès-Thann

Concert de Noël

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le Chœur de Garçons de Mulhouse interprète chants du monde et Noëls traditionnels dans un Concert de l’Avent plein d’émotion et de douceur.

Le Chœur de Garçons de Mulhouse propose un Concert de l’Avent mêlant chants du monde, Noëls traditionnels et participation du public. Forte d’une tradition de plus de 75 ans, la manécanterie, aujourd’hui dirigée par Claire Bruchlen, continue d’émouvoir sur les scènes d’Alsace et d’ailleurs avec la fraîcheur et l’énergie de ses jeunes chanteurs. .

5 rue haute Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 49 10 55 contact@cdgmulhouse.com

English :

The Ch?ur de Garçons de Mulhouse performs carols from around the world and traditional Christmas carols in an emotional and gentle Advent Concert.

German :

Der Ch?ur de Garçons de Mulhouse interpretiert Weltlieder und traditionelle Weihnachtslieder in einem Adventskonzert voller Emotionen und Sanftheit.

Italiano :

Il Ch?ur de Garçons de Mulhouse esegue canzoni da tutto il mondo e canti natalizi tradizionali in un concerto d’Avvento ricco di emozioni e dolcezza.

Espanol :

La Ch?ur de Garçons de Mulhouse interpreta canciones de todo el mundo y villancicos tradicionales en un Concierto de Adviento lleno de emoción y dulzura.

