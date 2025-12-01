Concert de Noël

43 Avenue Nathan Katz Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Plongez dans la magie des fêtes avec une soirée musicale exceptionnelle au Palais Beaubourg ! Retrouvez sur scène Vincent et Fernando, Pauline et Alperland Sepp pour un concert plein d’émotion et de convivialité. Une petite restauration sera proposée sur place pour vous réchauffer entre deux chansons.

Vente de billets au Tabac-Presse FELBLINGER 11 rue de Lattre de Tassigny 68730 BLOTZHEIM .

43 Avenue Nathan Katz Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 41 84

L’événement Concert de Noël Blotzheim a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue