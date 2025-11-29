Concert de Noël Boisseuil Boisseuil
Concert de Noël Boisseuil Boisseuil samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël Boisseuil
Église de Boisseuil Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Le 20 décembre 2025 à 20h, vivez un moment magique à l’église de Boisseuil avec le Concert de Noël de la Chorale du Mont Gargan. Chants traditionnels, ambiance chaleureuse et esprit des fêtes pour une soirée musicale inoubliable. .
Église de Boisseuil Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asso.ecoledumontgargan@gmail.com
English : Concert de Noël Boisseuil
L’événement Concert de Noël Boisseuil Boisseuil a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Limoges Métropole