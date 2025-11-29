Concert de Noël Boisseuil Boisseuil

Concert de Noël Boisseuil

Église de Boisseuil Boisseuil Haute-Vienne

Tarif :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Le 20 décembre 2025 à 20h, vivez un moment magique à l’église de Boisseuil avec le Concert de Noël de la Chorale du Mont Gargan. Chants traditionnels, ambiance chaleureuse et esprit des fêtes pour une soirée musicale inoubliable. .

Église de Boisseuil Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asso.ecoledumontgargan@gmail.com

