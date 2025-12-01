Concert de Noël Bombarde chants et orgue Rue de Poulpeye Loctudy

Concert de Noël Bombarde chants et orgue

Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy Finistère

2025-12-21 15:00:00

2025-12-21

2025-12-21

André Le Meut et Philippe Bataille n’ont pas leur pareil pour transmettre la flamme de leur passion pour la musique. Attaque nette et incisive des marches et des danses, extrême sensibilité dans la modulation du phrasé des cantiques et mélodies de la musique bretonne ample et généreuse, débordant d’énergie et d’émotion !

André Le Meut talabarder (sonneur de bombarde) , a toujours perpétué la tradition et la musique du pays vannetais. Il joue de la bombarde et chante dans de multiples formations musicales, et a remporté de nombreux prix.

Philippe Bataille est professeur de Formation musicale à Blois et professeur d’orgue à l’école de Musique de l’Aubrière à Fondettes depuis la rentrée 2025-2026. Il est titulaire du grand orgue de la Basilique Saint Martin de Tours. En 2000, il fonde un duo avec André le Meut, talabarder, ils ont enregistrés trois CD.

Libre participation. Eglise chauffée. .

