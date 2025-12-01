Concert de Noël Bonneville-la-Louvet

Concert de Noël

Eglise Notre Dame de l’Assomption Bonneville-la-Louvet Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Musique sacrée et chants de Noël

Choeurs Héléade et Mélody Time.

Cheffe de cheour Florence Devieilhe, Pianiste Gabrielle Valouvin. .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie musiqueencotefleurie@gmail.com

English : Concert de Noël

Sacred music and carols

