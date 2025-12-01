Concert de Noël Boofzheim
Concert de Noël Boofzheim dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
rue de l’Eglise Boofzheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00
Concert de Noël accompagné d’Annick Burger
Grand concert de Noël (musique et chant) donné par la musique harmonie, accompagné du choeur d’Hommes de Plobsheim et de la chanteuse Annick Burger. .
rue de l’Eglise Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 09 19 90 jacques67@aol.com
English :
Christmas concert with Annick Burger
German :
Weihnachtskonzert mit Begleitung von Annick Burger
Italiano :
Concerto di Natale con Annick Burger
Espanol :
Concierto de Navidad con Annick Burger
