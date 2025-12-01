Concert de Noël Boofzheim

Concert de Noël Boofzheim dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël

rue de l’Eglise Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Concert de Noël accompagné d’Annick Burger
Grand concert de Noël (musique et chant) donné par la musique harmonie, accompagné du choeur d’Hommes de Plobsheim et de la chanteuse Annick Burger.   .

rue de l’Eglise Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 09 19 90  jacques67@aol.com

English :

Christmas concert with Annick Burger

German :

Weihnachtskonzert mit Begleitung von Annick Burger

Italiano :

Concerto di Natale con Annick Burger

Espanol :

Concierto de Navidad con Annick Burger

