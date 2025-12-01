Concert de Noël

6 rue de l’’Eglise Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’ensemble vocal Au fil des voix donne un concert de Noël, pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de façon immersive.

.

6 rue de l’’Eglise Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Au fil des voix vocal ensemble gives an immersive Christmas concert.

German :

Das Vokalensemble Au fil des voix gibt ein Weihnachtskonzert, um sich auf immersive Weise auf die Feiertage einzustimmen.

Italiano :

L’ensemble vocale Au fil des voix terrà un concerto di Natale, per farvi entrare nello spirito delle feste in modo coinvolgente.

Espanol :

El conjunto vocal Au fil des voix ofrece un concierto de Navidad para sumergirle de lleno en el espíritu festivo.

L’événement Concert de Noël Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme