Concert de Noël Bourg-de-Péage
6 rue de l’’Eglise Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
L’ensemble vocal Au fil des voix donne un concert de Noël, pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de façon immersive.
6 rue de l’’Eglise Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Au fil des voix vocal ensemble gives an immersive Christmas concert.
German :
Das Vokalensemble Au fil des voix gibt ein Weihnachtskonzert, um sich auf immersive Weise auf die Feiertage einzustimmen.
Italiano :
L’ensemble vocale Au fil des voix terrà un concerto di Natale, per farvi entrare nello spirito delle feste in modo coinvolgente.
Espanol :
El conjunto vocal Au fil des voix ofrece un concierto de Navidad para sumergirle de lleno en el espíritu festivo.
