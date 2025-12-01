CONCERT DE NOËL Boussens

CONCERT DE NOËL

EGLISE Boussens Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’ATELIER LYRIQUE ET LE CHOEUR DE FEMMES OCTAVA

Participation libre .

EGLISE Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie brigitte.lapboul@gmail.com

English :

L’ATELIER LYRIQUE AND THE OCTAVA WOMEN’S CHOIR

