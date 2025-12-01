Concert de Noël Boutique de l’ Office de Tourisme Matha

Concert de Noël Boutique de l’ Office de Tourisme

12 rue André Brugerolle Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Concert du groupe les Jine Duo Guitare et voix.

12 rue André Brugerolle Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 26

