Concert de Noël Rue du Général de Gaulle Bréhal
Concert de Noël Rue du Général de Gaulle Bréhal mardi 9 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue du Général de Gaulle Eglise Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 20:30:00
fin : 2025-12-09 22:00:00
Date(s) :
2025-12-09
La Chorale de Bréhal Pom Pomm Pomme Pommes donnera son concert de Noël l Venez nombreux pour commencer les Festivités de fin d’année en chansons et enchantés.
Comme après chaque Concert, vous êtes conviés à un pot de l’Amitié. .
Rue du Général de Gaulle Eglise Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 69 28 athenest@orange.fr
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Bréhal a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer