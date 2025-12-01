Concert de Noël

Quai Mazoyer Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Maison du Pont-Canal à Briare accueille un Concert de Noël le dimanche 21 décembre. Les élèves de l’école de piano D’Autrement Classique et d’Andrei Turbinsky offriront une belle parenthèse musicale. Restauration et buvette dès 11h, avec le food truck Sur Le Pouce et la présence du Père Noël.

La Maison du Pont-Canal à Briare vous invite à son Concert de Noël le dimanche 21 décembre à 14h. Les élèves de l’école de piano D’Autrement Classique et d’Andrei Turbinsky se produiront pour un après-midi musical placé sous le signe du partage et de la féerie de Noël. Leurs talents résonneront dans ce lieu emblématique, offrant un répertoire varié entre grands classiques et airs festifs de saison. Avant le concert, dès 11h, profitez d’un moment convivial avec restauration et buvette sur place, assurées par le food truck Sur Le Pouce. Le Père Noël fera également une apparition pour le plaisir des plus jeunes. Un événement chaleureux, idéal pour se plonger dans la magie des fêtes en famille ou entre amis, au cœur de Briare. .

Quai Mazoyer Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 04 62 17 contact@lamaisondupontcanal.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison du Pont-Canal in Briare is hosting a Christmas Concert on Sunday December 21. Students from the D?Autrement Classique piano school and Andrei Turbinsky will offer a musical interlude. Catering and refreshments from 11am, with the Sur Le Pouce food truck and the presence of Santa Claus.

L’événement Concert de Noël Briare a été mis à jour le 2025-12-15 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX