Concert de Noël Route du Bocage Bricqueville-sur-Mer

Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
Concert de Noël avec la Maîtrise et les Petits Chanteurs de la cathédrale Notre-Dame de Coutances et la Schola grégorienne Collegium Normannorum, sous la direction de Jacques Joubin et de l’abbé Guillaume Antoine.
Route du Bocage Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 71 48 77 41 adjoint4.commune@bricqueville-sur-mer.fr
