Concert de Noël Route du Bocage Bricqueville-sur-Mer

Concert de Noël

Route du Bocage Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël avec la Maîtrise et les Petits Chanteurs de la cathédrale Notre-Dame de Coutances et la Schola grégorienne Collegium Normannorum, sous la direction de Jacques Joubin et de l’abbé Guillaume Antoine.

Entrée libre. .

Route du Bocage Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 71 48 77 41 adjoint4.commune@bricqueville-sur-mer.fr

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer