Concert de Noël Brinon-sur-Sauldre
Concert de Noël
Eglise Saint-Barthélémy Brinon-sur-Sauldre Cher
Début : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
L’association Harmonie Chorale vous convie à son concert de Noël !
English :
The Harmonie Chorale association invites you to its Christmas concert!
