Concert de Noël Brinon-sur-Sauldre samedi 20 décembre 2025.

Eglise Saint-Barthélémy Brinon-sur-Sauldre Cher

2025-12-20 19:30:00
2025-12-20

L’association Harmonie Chorale vous convie à son concert de Noël !
Eglise Saint-Barthélémy Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire  

English :

The Harmonie Chorale association invites you to its Christmas concert!

