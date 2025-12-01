Concert de Noêl Brosses

Concert de Noêl

Eglise de Brosses Brosses Yonne

Concert de Noël avec l’ensemblr vocal de la MJC d’Auxerre YSALIS- cheffe de choeur Sarah TETELBOM en 1ere partie Otolia dirigé par David TIEFAINE participation libre église chaufée .

