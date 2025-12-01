Concert de Noêl Brosses
Concert de Noêl Brosses dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noêl
Eglise de Brosses Brosses Yonne
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de Noël avec l’ensemblr vocal de la MJC d’Auxerre YSALIS- cheffe de choeur Sarah TETELBOM en 1ere partie Otolia dirigé par David TIEFAINE participation libre église chaufée .
Eglise de Brosses Brosses 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
