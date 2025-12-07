CONCERT DE NOEL Cabrières

CONCERT DE NOEL

15 Avenue de Clermont Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de Noël avec la chorale de la Gloriette de Fontès.

Vin chaud et crêpes proposés par les associations de Cabrières.

Entrée libre, participation au chapeau .

15 Avenue de Clermont Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 96

English :

Christmas concert with the Gloriette de Fontès choir.

German :

Weihnachtskonzert mit dem Chor La Gloriette aus Fontès.

Italiano :

Concerto di Natale con il coro Gloriette de Fontès.

Espanol :

Concierto de Navidad con el coro Gloriette de Fontès.

