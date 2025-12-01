Concert de Noël Cahors
Concert de Noël Cahors mercredi 17 décembre 2025.
18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors Lot
Début : 2025-12-17 18:30:00
2025-12-17
Le choeur des enfants de l’école Saint-Gabriel présente un concert de Noël.
18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr
English :
The children’s choir of Saint-Gabriel school presents a Christmas concert.
