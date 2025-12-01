Concert de Noël Cahors

Concert de Noël

18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors Lot

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Le choeur des enfants de l’école Saint-Gabriel présente un concert de Noël.

18-32 Rue Saint-Barthélémy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr

English :

The children’s choir of Saint-Gabriel school presents a Christmas concert.

