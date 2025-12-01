CONCERT DE NOËL CANALETTO Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

CONCERT DE NOËL CANALETTO Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens vendredi 19 décembre 2025.

Place Nationale Jean Jaurès COLLÉGIALE SAINT-PIERRE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Le groupe polyphonique CANALETTO vous propose un concert de Noël !

« J’ai entendu les cloches le jour de Noël. De vieux chants familiers, sauvages et doux répètent les mots… de la paix sur la Terre et de la bonne volonté envers les hommes… » .

English :

The CANALETTO polyphonic group presents a Christmas concert!

German :

Die polyphone Gruppe CANALETTO bietet Ihnen ein Weihnachtskonzert an!

Italiano :

Il gruppo polifonico CANALETTO organizza un concerto di Natale!

Espanol :

El grupo polifónico CANALETTO organiza un concierto de Navidad

