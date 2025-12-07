Concert de Noël Rue du cimetière Cany-Barville

Concert de Noël

Rue du cimetière Eglise St Martin- Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de Noël avec l’Union Musicale de Cany-Barville, à l’église à 15h30.

Cette année, le concert sera dédié à Rachel Bloquet, cheffe de la Fraternelle d’Yvetot et compagne de route de l’Union Musicale, emportée par la maladie en novembre dernier. Pour lui rendre hommage, l’intégralité des recettes (entrée libre) de ce concert sera reversée à la Ligue contre le cancer. .

Rue du cimetière Eglise St Martin- Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie bailleul.michel@wanadoo.fr

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Cany-Barville a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre