Concert de Noël Carols

église Notre Dame La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le choeur franco-anglais Voix d’Eté,

avec d’autres choristes de villes alentours

organise son traditionnel concert Carols

Des choristes s’unissent pour chanter Noël ! Venez vivre cet événement et chanter !

Libre participation .

église Notre Dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Concert de Noël Carols

L’événement Concert de Noël Carols La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-28 par Flers agglo