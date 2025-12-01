Concert de Noël Carols La Ferté Macé
Concert de Noël Carols La Ferté Macé dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël Carols
église Notre Dame La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le choeur franco-anglais Voix d’Eté,
avec d’autres choristes de villes alentours
organise son traditionnel concert Carols
Des choristes s’unissent pour chanter Noël ! Venez vivre cet événement et chanter !
Libre participation .
église Notre Dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Concert de Noël Carols
L’événement Concert de Noël Carols La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-28 par Flers agglo