Concert de Noël Carols La Ferté Macé

église Notre Dame La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le choeur franco-anglais Voix d’Eté,
avec d’autres choristes de villes alentours
organise son traditionnel concert Carols
Des choristes s’unissent pour chanter Noël ! Venez vivre cet événement et chanter !
Libre participation   .

église Notre Dame La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

