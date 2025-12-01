CONCERT DE NOËL

2 Rue des Corbières Cassagnes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Concert de Noël proposé par les associations du village….

.

2 Rue des Corbières Cassagnes 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 51 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas concert by the village associations….

L’événement CONCERT DE NOËL Cassagnes a été mis à jour le 2025-12-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME