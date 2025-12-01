CONCERT DE NOËL Cassagnes

CONCERT DE NOËL

CONCERT DE NOËL Cassagnes dimanche 28 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL

2 Rue des Corbières Cassagnes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-28

Date(s) :
2025-12-28

Concert de Noël proposé par les associations du village….
  .

2 Rue des Corbières Cassagnes 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 51 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas concert by the village associations….

L’événement CONCERT DE NOËL Cassagnes a été mis à jour le 2025-12-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME