CONCERT DE NOËL EGLISE DE CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan dimanche 7 décembre 2025.
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan vous proposent leur concert de Noël autour du Magnificat de Vivaldi.
Vous retrouverez l’Ensemble Vocal Voce Tolosa, avec Marc Chiron, orgue, Patrick Pagès, trompette, Katharina Semmelbeck, soprano et Lucile Verbizier, mezzo, le tout sous la direction d’Olivier Perny. .
Les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan present their Christmas concert of Vivaldi’s Magnificat.
