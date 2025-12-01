CONCERT DE NOËL SALLE JACQUES BREL Castanet-Tolosan

CONCERT DE NOËL

SALLE JACQUES BREL 4 Avenue Edouard Herriot Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

La MJC de Castanet-Tolosan vous invite à plonger dans la magie des fêtes lors d’un concert spécial de Noël présenté par l’École de Musique.

Au programme des airs de Noël, une ambiance chaleureuse et festive, et les jeunes musiciens de l’École de Musique qui partageront leur passion avec vous.

Entrée libre et gratuite

Venez nombreux célébrer l’esprit de Noël en musique, en famille ou entre amis. .

English :

The Castanet-Tolosan MJC invites you to plunge into the magic of the festive season with a special Christmas concert presented by the École de Musique.

L’événement CONCERT DE NOËL Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE