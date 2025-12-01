Concert de Noël Eglise de Mazères Castelnau-Rivière-Basse

Concert de Noël

Eglise de Mazères CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

A partir de 17h à l’église Saint-Jean-Baptiste du quartier Mazères, une chorale de 9 femmes et 1 homme feront résonner cet édifice si cher à la commune.

Verre de l’amitié après le concert.

Libre participation, au profit de la rénovation de l’église.

Eglise de Mazères CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com

English :

Starting at 5pm at the Saint-Jean-Baptiste church in the Mazères district, a choir of 9 women and 1 man will make this building, so dear to the community, resound.

Glass of friendship after the concert.

Free participation, to benefit the renovation of the church.

