Concert de Noël // Caudéran Eglise Saint-Amand Bordeaux

Concert de Noël // Caudéran Dimanche 15 décembre 2024, 16h00 Eglise Saint-Amand Gironde
Tarif plein : 13€
Tarif 12-26 ans et demandeurs d’emploi : 7€
Tarif carte jeune : 5€
Début : 2024-12-15T16:00:00 – 2024-12-15T17:00:00
Ensemble Vocal d’Aquitaine
Chœur de femmes Eurydice
Damien Sardet, direction
Eglise Saint-Amand avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Ensemble Vocal d’Aquitaine, Chœur de femmes Eurydice, Damien Sardet, direction concert chant choral
Polifonia Eliane Lavail