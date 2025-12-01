Concert de Noël Salle des fêtes Les Hauts de Falaise Cauville-sur-Mer

Concert de Noël

Salle des fêtes Les Hauts de Falaise Rue du Général de Gaulle Cauville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:45:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La commune de Cauville-sur-Mer accueille, le vendredi 19 décembre à 20h45, un concert de Noël porté par l’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet. À la salle des fêtes, les musiciens proposeront un programme chaleureux, mêlant airs traditionnels, pièces festives et quelques surprises pour célébrer l’esprit de fin d’année.

L’événement est ouvert à tous, en entrée libre, pour partager un moment musical convivial en famille ou entre amis. Une belle occasion de se mettre dans l’ambiance des fêtes et de débuter la saison de Noël en musique. .

Salle des fêtes Les Hauts de Falaise Rue du Général de Gaulle Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 20 90

