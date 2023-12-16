Concert de Noël / CENON Eglise Saint-Romain Cenon

Concert de Noël / CENON Eglise Saint-Romain Cenon samedi 16 décembre 2023.

Concert de Noël / CENON Samedi 16 décembre 2023, 21h00 Eglise Saint-Romain Gironde

Tarif normal : 13€ / Tarif réduit : 7€ / Carte Jeune : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T21:00:00 – 2023-12-16T22:30:00

Fin : 2023-12-16T21:00:00 – 2023-12-16T22:30:00

Avec Ensemble Vocal d’Aquitaine

Chœur de femmes Eurydice

Denis Poras, piano

Damien Sardet, direction

Programme détaillé sur notre site internet

Eglise Saint-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]

Avec Ensemble Vocal d’Aquitaine

Chœur de femmes Eurydice

Denis Poras, piano

Damien Sardet, direction concert de noel concert

Polifonia Eliane Lavail