Concert de Noël // Cenon Eglise Saint-Romain Cenon
Concert de Noël // Cenon Eglise Saint-Romain Cenon samedi 14 décembre 2024.
Concert de Noël // Cenon Samedi 14 décembre 2024, 20h30 Eglise Saint-Romain Gironde
Tarif plein : 13€
Tarif 12-26 ans et demandeurs d’emploi : 7€
Tarif carte jeune : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-12-14T20:30:00 – 2024-12-14T21:30:00
Fin : 2024-12-14T20:30:00 – 2024-12-14T21:30:00
Ensemble Vocal d’Aquitaine
Chœur de femmes Eurydice
Damien Sardet, direction
Eglise Saint-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}]
Ensemble Vocal d’Aquitaine, Chœur de femmes Eurydice, Damien Sardet, direction concert chant choral
Polifonia Eliane Lavail