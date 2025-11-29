Concert de Noël Cerizay

Concert de Noël Cerizay dimanche 21 décembre 2025.

Eglise Saint Pierre Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-21
2025-12-21

Concert de Noël avec la chorale Ceridièse et en première partie la chorale Les compagnons de l’Arguignon .
Réservations sur Helloasso.com ou au 06.34.53.62.77.   .

Eglise Saint Pierre Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 53 62 77  helene.depeyre@free.fr

