Concert de Noël Cerizay
Concert de Noël Cerizay dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Saint Pierre Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert de Noël avec la chorale Ceridièse et en première partie la chorale Les compagnons de l’Arguignon .
Réservations sur Helloasso.com ou au 06.34.53.62.77. .
Eglise Saint Pierre Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 53 62 77 helene.depeyre@free.fr
