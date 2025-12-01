Concert de Noël Cernay

Concert de Noël

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19 18:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Un beau concert de Noël avec Laura Gissy, rempli d’émotion, avec buvette et petite restauration pour un moment encore plus convivial.

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10

English :

A beautiful Christmas concert with Laura Gissy, full of emotion, with refreshments and snacks to make it even more convivial.

