Concert de Noël Le Kimméridgien Chablis

Concert de Noël

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les fêtes de Noël approchent ! Ne manquez pas le concert de Noël des élèves de l’école de musique et de danse de la 3CVT. Ils seront accompagnés par l’Harmonie Les Enfants de Chablis. .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Chablis a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois