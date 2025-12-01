Concert de Noël Le Kimméridgien Chablis
Concert de Noël Le Kimméridgien Chablis samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-13 17:00:00
Les fêtes de Noël approchent ! Ne manquez pas le concert de Noël des élèves de l’école de musique et de danse de la 3CVT. Ils seront accompagnés par l’Harmonie Les Enfants de Chablis. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr
