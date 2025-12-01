Concert de Noël Champagnole

Concert de Noël

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Concert famille à 17h Un tour du monde en 80 jours

Concert à 20h30 1ère partie Houdini Jazz Band 2ème partie Un tour du monde en 80 jours .

Grand concert de l’orchestre d’harmonie, les orchestres juniors de l’École de Musique, une conteuse et une illustratrice pour un spectacle éblouissant.

Les 100 musiciens vous feront découvrir Phileas Fogg qui s’est lancé un défi fou faire le tour du monde en 80 jours.

Houdini Jazz Band est un groupe de jazz dynamique qui revisite les grands classiques du jazz avec une énergie contemporaine et une touche d’originalité.

Tarifs 8 € le concert de 17h et 10 € le concert de 20h30. Gratuit pour les moins de 16 ans. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

