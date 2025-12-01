Concert de Noël Champagnole
Concert de Noël Champagnole dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Église St-Cyr et Ste-Julitte Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Sous la baguette de Rafael Arias, la chorale des Voix Amies fera résonner les grands classiques de Noël, sublimés par la participation des enfants et des adolescents du centre scolaire Jeanne d’Arc.
Tout public, accès libre. .
Église St-Cyr et Ste-Julitte Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert de Noël
German : Concert de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA