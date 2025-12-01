Concert de Noël Champagnole

Concert de Noël

Église St-Cyr et Ste-Julitte Champagnole Jura

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Sous la baguette de Rafael Arias, la chorale des Voix Amies fera résonner les grands classiques de Noël, sublimés par la participation des enfants et des adolescents du centre scolaire Jeanne d’Arc.

Tout public, accès libre. .

Église St-Cyr et Ste-Julitte Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

