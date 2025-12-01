Concert de Noël

3 Place de la Mairie Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’association Champigny d’Hier à Demain a l’immense joie de vous annoncer la tenue d’un nouveau concert de Noël dans l’église Notre-Dame la Grande de Champigny-sur-Veude.

Christelle Cadoret à la harpe, Johann Leclercq au chant, Claire Myers au violoncelle et Vincent Sauzéat au piano vous proposeront un très beau programme autour de Bach, Pachelbel, Sibelius, Elgar, Couperin, Purcell, Saint-Saëns mais aussi de chants de Noël.

Réservation conseillée par téléphone ou champigny.dhad@gmail.com

Possibilité de se restaurer à la buvette après le concert. 10 .

3 Place de la Mairie Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 72 63 52 champigny.dhad@gmail.com

English :

The Champigny d’Hier à Demain association is delighted to announce a new Christmas concert in the Notre-Dame la Grande church in Champigny-sur-Veude.

German :

Der Verein Champigny d’Hier à Demain freut sich sehr, Ihnen ein neues Weihnachtskonzert in der Kirche Notre-Dame la Grande in Champigny-sur-Veude ankündigen zu können.

Italiano :

L’associazione Champigny d’Hier à Demain è lieta di annunciare un altro concerto di Natale nella chiesa di Notre-Dame la Grande a Champigny-sur-Veude.

Espanol :

La asociación Champigny d’Hier à Demain se complace en anunciar un nuevo concierto de Navidad en la iglesia Notre-Dame la Grande de Champigny-sur-Veude.

L’événement Concert de Noël Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2025-11-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme