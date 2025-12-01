Concert de Noël chant, cuivre et orgue Église Saint-Paul Montluçon

Concert de Noël chant, cuivre et orgue

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Début : 2025-12-21 15:30:00
Concert de Noël à l’église Saint-Paul.
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

Christmas concert at Saint-Paul church.

