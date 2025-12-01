Concert de Noël Chant’Écomm Poly’sons de Bercé invitent Coro Al Dante Place de la République Écommoy

Concert de Noël Chant’Écomm Poly’sons de Bercé invitent Coro Al Dante

Place de la République Eglise Saint-Martin Écommoy Sarthe

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

A l’approche du jour de Noël, la chorale Chan’tEcomm/ Poly’Sons de Bercé nous offrira le traditionnel récital en l’Eglise Saint-Martin.

Cette année, la chorale-invitée sera la chorale CORO AL DANTE du Mans.

Venez nombreux vous laisser bercer par les chants de notre enfance en cette période si enchanteresse. Chants de paix et d’amour dans un monde qui en a tant besoin car peuplé de quelques hommes de mauvaises volonté. .

Place de la République Eglise Saint-Martin Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 16 mairie@ecommoy.fr

L’événement Concert de Noël Chant’Écomm Poly’sons de Bercé invitent Coro Al Dante Écommoy a été mis à jour le 2025-10-10 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois