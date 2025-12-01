Concert de Noël église de Chanteheux Chanteheux
Concert de Noël
église de Chanteheux Rue de l'Église Chanteheux Meurthe-et-Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Samedi 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Moment musical et festif proposé par la troupe vocale et scénique La Fa-Mi Do-Ré avec la troupe vocale d'enfants et adolescents Les P'tits La et Les Voix Si, le samedi 13 décembre à 20h, à l'église de Chanteheux.

– Entrée libre –Tout public
– Entrée libre –Tout public
église de Chanteheux Rue de l'Église Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est lafamidore.54@gmail.com
English :
A musical and festive moment proposed by the vocal and scenic troupe La Fa-Mi Do-Ré with the children's and teenagers' vocal troupe Les P'tits La and Les Voix Si, on Saturday December 13 at 8pm, at the Chanteheux church.

Free admission
? Free admission ?
