Concert de Noël église de Chanteheux Chanteheux

Concert de Noël

église de Chanteheux Rue de l'Église Chanteheux Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Moment musical et festif proposé par la troupe vocale et scénique La Fa-Mi Do-Ré avec la troupe vocale d'enfants et adolescents Les P'tits La et Les Voix Si, le samedi 13 décembre à 20h, à l'église de Chanteheux.

– Entrée libre –Tout public

– Entrée libre –Tout public

English :

A musical and festive moment proposed by the vocal and scenic troupe La Fa-Mi Do-Ré with the children's and teenagers' vocal troupe Les P'tits La and Les Voix Si, on Saturday December 13 at 8pm, at the Chanteheux church.

Free admission

? Free admission ?

