Concert de Noël Charleville-Mézières

Concert de Noël

Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières Ardennes

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert Orgue et Orgue de barbarie avec les organistes de la basilique et Sébastien Cochard (Charleville-Mézières). Chocolat chaud et pain d’épices offerts à l’issue du concert. Eglise chauffée. Entrée libre, libre participation aux frais.

Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

Organ and barrel organ concert with basilica organists and Sébastien Cochard (Charleville-Mézières). Hot chocolate and gingerbread offered after the concert. Church heated. Free admission, free participation.

German :

Orgel- und Drehorgelkonzert mit den Organisten der Basilika und Sébastien Cochard (Charleville-Mézières). Im Anschluss an das Konzert werden heiße Schokolade und Lebkuchen angeboten. Die Kirche ist beheizt. Freier Eintritt, keine Kostenbeteiligung.

Italiano :

Concerto d’organo e botte con gli organisti della basilica e Sébastien Cochard (Charleville-Mézières). Cioccolata calda e pan di zenzero offerti dopo il concerto. Chiesa riscaldata. Ingresso libero, contributo libero alle spese.

Espanol :

Concierto de órgano y organillo con los organistas de la basílica y Sébastien Cochard (Charleville-Mézières). Tras el concierto, chocolate caliente y pan de especias. Iglesia climatizada. Entrada libre, contribución gratuita a los gastos.

