Concert de Noël

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Pour célébrer Noël la Maîtrise de la Cathédrale de Chartres , organise un concert pour célébrer les fêtes !

Avec des chants traditionnel de Noël, des œuvres de Haydn et Buxtehude. Venez communiquer la magie de Noël ! .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chrime28@sfr.fr

English :

To celebrate Christmas, the Maîtrise de la Cathédrale de Chartres (Chartres Cathedral choir) is organizing a concert to celebrate the festive season!

L’événement Concert de Noël Chartres a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CHARTRES