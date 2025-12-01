Concert de Noël Chartres
Concert de Noël Chartres dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Pour célébrer Noël la Maîtrise de la Cathédrale de Chartres , organise un concert pour célébrer les fêtes !
Avec des chants traditionnel de Noël, des œuvres de Haydn et Buxtehude. Venez communiquer la magie de Noël ! .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chrime28@sfr.fr
English :
To celebrate Christmas, the Maîtrise de la Cathédrale de Chartres (Chartres Cathedral choir) is organizing a concert to celebrate the festive season!
