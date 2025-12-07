Concert de Noël Châtillon-Coligny

Concert de Noël Châtillon-Coligny dimanche 7 décembre 2025.

Châtillon-Coligny Loiret

Concert de Noël à 16h dans l’église avec les chœurs Orléans Val de Loire. Messe de minuit de Charpentier, Vivaldi, Bach, Chants de Noël. Entrée 12€. Gratuit pour les moins de 16 ans. 12  .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

English :

Christmas Concert

German :

Weihnachtskonzert

Italiano :

Concerto di Natale

Espanol :

Concierto de Navidad

