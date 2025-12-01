Concert de Noël Chédigny

Concert de Noël Chédigny dimanche 14 décembre 2025.

Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire

Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Chants de Noël traditionnels, du monde, sacrés.
Place de l’Église Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92  baladins37@gmail.com

English :

Traditional, world and sacred Christmas carols.

German :

Traditionelle, weltliche und geistliche Weihnachtslieder.

Italiano :

Canti natalizi tradizionali, mondiali e sacri.

Espanol :

Canciones navideñas tradicionales, del mundo y sacras.

L’événement Concert de Noël Chédigny a été mis à jour le 2025-09-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire