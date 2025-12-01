Concert de Noël Chédigny
Concert de Noël Chédigny dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Chants de Noël traditionnels, du monde, sacrés.
Place de l’Église Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com
English :
Traditional, world and sacred Christmas carols.
German :
Traditionelle, weltliche und geistliche Weihnachtslieder.
Italiano :
Canti natalizi tradizionali, mondiali e sacri.
Espanol :
Canciones navideñas tradicionales, del mundo y sacras.
L’événement Concert de Noël Chédigny a été mis à jour le 2025-09-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire