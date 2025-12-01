Concert de Noël Chémeré-le-Roi

Concert de Noël

Eglise Chémeré-le-Roi Mayenne

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’École de musique et de théâtre organise son traditionnel concert de Noël.

Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec nos jeunes musiciens du territoire…

Les élèves de l’École de musique et de théâtre intercommunale du Pays de Meslay-Grez donneront un concert de Noël à l’église de Chémeré-le-Roi.

À l’issue du concert, un moment convivial autour d’un vin chaud vous est proposé. .

Eglise Chémeré-le-Roi 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 45

The École de musique et de théâtre organizes its traditional Christmas concert.

