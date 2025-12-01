Concert de Noël Place de l’église Cherves-Richemont

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Cherves-Richemont Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

enfant de moins de 10 ans de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Concert du CHOEUR HOSPITALIER de Cognac, en avant-première des fêtes de Noël .

Place de l'église Eglise Cherves-Richemont 16370 Charente

English :

Concert by the CHOEUR HOSPITALIER de Cognac, a preview of the Christmas season.

L’événement Concert de Noël Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-12-01 par Destination Cognac