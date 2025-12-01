Concert de Noël : Choeur de Chambre a Cappella Église Notre Dame de la Salette Paris

Concert de Noël : Choeur de Chambre a Cappella

Oeuvres de Pärt, Garrepy, Mendelssohn, Forrest, Scheidt, Poulenc, MacMillan, Zuckerman, Victoria, Tormis par l’Ensemble Lumina

Chœur de chambre créé en 2014 par la soprano lyrique, pianiste et cheffe de choeur américaine Caroline Drury . Composé de multiples nationalités, le groupe est résolument international, tout comme son répertoire, particulièrement éclectique avec des morceaux de compositeurs du monde entier. Le chœur, composé de volontaires sélectionnés après audition, organise des concerts divers tout au long de l’année.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Notre Dame de la Salette 27, rue de Dantzig 75015 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1973188557091?aff=oddtdtcreator