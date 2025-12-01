Concert de Noël : Choeur de Chambre a Cappella Église Notre Dame de la Salette Paris
Concert de Noël : Choeur de Chambre a Cappella
Oeuvres de Pärt, Garrepy, Mendelssohn, Forrest, Scheidt, Poulenc, MacMillan, Zuckerman, Victoria, Tormis par l’Ensemble Lumina
Chœur de chambre créé en 2014 par la soprano lyrique, pianiste et cheffe de choeur américaine Caroline Drury . Composé de multiples nationalités, le groupe est résolument international, tout comme son répertoire, particulièrement éclectique avec des morceaux de compositeurs du monde entier. Le chœur, composé de volontaires sélectionnés après audition, organise des concerts divers tout au long de l’année.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Église Notre Dame de la Salette 27, rue de Dantzig 75015 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1973188557091?aff=oddtdtcreator