Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art Kintzheim

Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art

Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art vous convient à leur concert de l’Avent pour vous plonger dans l’esprit de Noël

Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 04 87 accueil@mairie-kintzheim.fr

English :

The Hahnenberg Choir and Künigs’Art invite you to their Advent concert to immerse yourself in the Christmas spirit

German :

Der Choeur du Hahnenberg und Künigs’Art laden Sie zu ihrem Adventskonzert ein, um Sie in den Geist der Weihnacht zu versetzen

Italiano :

Il Coro Hahnenberg e Künigs’Art vi invitano al loro concerto d’Avvento per immergervi nello spirito del Natale

Espanol :

El Coro Hahnenberg y Künigs’Art le invitan a su concierto de Adviento para sumergirse en el espíritu de la Navidad

