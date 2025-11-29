Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art Kintzheim
Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art Kintzheim samedi 29 novembre 2025.
Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art
Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art vous convient à leur concert de l’Avent pour vous plonger dans l’esprit de Noël
Le Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art vous convient à leur concert de l’Avent pour vous plonger dans l’esprit de Noël. 0 .
Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 04 87 accueil@mairie-kintzheim.fr
English :
The Hahnenberg Choir and Künigs’Art invite you to their Advent concert to immerse yourself in the Christmas spirit
German :
Der Choeur du Hahnenberg und Künigs’Art laden Sie zu ihrem Adventskonzert ein, um Sie in den Geist der Weihnacht zu versetzen
Italiano :
Il Coro Hahnenberg e Künigs’Art vi invitano al loro concerto d’Avvento per immergervi nello spirito del Natale
Espanol :
El Coro Hahnenberg y Künigs’Art le invitan a su concierto de Adviento para sumergirse en el espíritu de la Navidad
L’événement Concert de Noël Choeur du Hahnenberg et Künigs’Art Kintzheim a été mis à jour le 2025-10-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme